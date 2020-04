Amici Speciali: lo spot tv con il cast completo (VIDEO)

A poche ore dall’annuncio della prima giurata del programma, Mediaset ha svelato tutto il cast di Amici Speciali. Ieri sera è andato in onda per la prima volta lo spot tv del programma mariano, con il cast composto da 12 talenti. La De Filippi ha chiamato dei vincitori di Amici, alcuni ex ballerini e cantanti del talent, ma anche 2 artisti che non arrivano dal suo programma e sono: Michele Bravi e Random.

A salire sul palco del nuovo show di Canale 5 ci saranno: Random (rapper), Michele Bravi (cantante), Javier (ballerino), Alberto Urso (cantante), Gabriele Esposito (ballerino), Umberto Gaudino (ballerino), Andreas Muller (ballerino), The Kolors (canto), Giordana Angi (cantante), Gaia Gozzi (canto), Irama (cantante), Alessio Gaudino (ballerino).

Non so voi b!tches, ma io non vedo l’ora di godermi le esibizioni di Gabriele…



Amici Speciali: il promo tv con il cast completo.

#DMA Distanti ma Amici e ora insieme per l’Italia! Loro sono il cast di #AmiciSpeciali e li vedremo presto sul palco pronti più che mai a regalarci mille emozioni! Siete pronti? Vi aspettiamo prossimamente su Canale 5 🤩 pic.twitter.com/xKvTLCu1MI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 27, 2020