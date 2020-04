Amici Speciali: volto noto conferma la sua presenza in giuria e rivela il numero di puntate

A maggio partirà il nuovo programma di Maria De Filippi, Amici Speciali e per adesso conosciamo solo il presunto cast spifferato da un insider. Anche la data d’inizio dello show per il momento non è stata resa nota, ma ieri una vecchia conoscenza ha svelato che sarà in giuria. Durante una diretta Instagram Vanessa Incontrada ha dichiarato che nelle prossime settimane tornerà in tv com Amici Speciali e che la trasmissione sarà comporta da 4 puntate.

“La situazione è uguale per tutti. Anche nel mio settore per adesso è tutto bloccato, tranne a maggio che riparto con Amici. Ci saranno quattro puntate del programma”.

Felice del comeback di Vanessa, che nei mesi scorsi ha dimostrato di essere perfetta per il ruolo di giurata. Speriamo torni anche Loredana Bertè.



Amici Speciali: il cast secondo un insider.

Alberto Urso (canto), Javier (ballo), Umberto Gaudino (ballo), Andreas Muller (ballo), Stash (canto), Gabriele Esposito (ballo), Alessio La Padula (ballo), Irama (canto), Giordana Angi (canto), Gaia Gozzi (canto), Alessio Gaudino (ballo), Michele Bravi (canto).

