Amici Speciali, il nuovo programma di Maria De Filippi con i concorrenti di Amici

Maria De Filippi sta strizzando fino all’osso il suo storico talent show e proprio poche ore fa Canale 5 ha mandato in onda il primo promo dell’ennesimo spin off: Amici Speciali.

Dopo Amici Big (vinto da Alessandra Amoroso con Emma Marrone seconda classificata, andato in onda nel 2012), la versione vip di Amici Celebrities (conclusa con il trionfo di Pamela Camassa) ed il breve spin off mal riuscito di Amici dei Proff con Rudy Zerbi sbeffeggiato da chiunque, ora è in arrivo Amici Speciali, che dovrebbe essere la versione All Stars con ex allievi di Amici (e non solo).

Il promo televisivo – trasmesso da Canale 5 per la prima volta poche ore fa – parla di ‘prossimamente’ ed allude ad un qualcosa di benefico in collaborazione con Tim.

“Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro paese. Ognuno come può. Noi di Amici lo facciamo con la danza e con il canto. Amici Speciali, con Tim insieme per l’Italia”.

Siete eccitati all’idea?