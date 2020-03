Amici, spunta un altro video inedito su Valentin: “Hai le scorregge in testa?” – ma cosa c’è dietro?

Ormai tutti i protagonisti di Amici hanno parlato ed hanno difeso lo show e Maria De Filippi e ieri Dagospia ha pubblicato un video inedito su Valentin. Pensavate fosse finita qui? Assolutamente no, oggi un altro filmato che mette in cattiva luce Valentin è apparso magicamente su Fan Page. Nella clip in questione il ballerino discute con Francesca Tocca:

“Hai le mani rigide, capisci questa cosa? Sei rigida. Vuoi guidare tu? Non possiamo provare niente. Adesso non ti dico più niente perché siamo microfonati. Cambiati, vai a casa e tranquillizzati. Già è tanto che sto calmo e lascio una ragazza con così tante scorregge nella testa a parlarmi così. Te lo giuro”.

Per citare la Toffanin direi che questa ormai è una barzelletta che non fa nemmeno più ridere. Chi diffonde questi video e perché? Perché proprio ora che il web si è mobilitato e non quando sono avvenuti questi scontri? Dietro c’è un hacker hater di Valentin? Un’entità non ben identificata? Lo gnomo con l’ascia di Mistero? Beyoncé e Jay Z?

Intanto Valentin e Francesca Tocca si sono seguiti su Instagram e in queste ore hanno pubblicato nelle storie alcune loro esibizioni.

B!tches vi lascio con il video che qualche hacker birichino avrà rubato e diffuso ai siti amici di Amici.

Dopo dagospia oggi tocca a Fanpage difendere Amici.

Continuate cosi, perché voglio ancora rivedere all’infinito Valentin e Francesca.

Grazie ❤️

#Amici19 pic.twitter.com/VECjGlC13K — Roberta 🌷 (@Roberta28789551) March 18, 2020

Mentre si tenta ancora di distruggere Valentin con questi video “inediti” (ora sono passati a Fanpage), e io mi chiedo quale sarà il prossimo passo dato che siete prevedibili, Valentin e Francesca molto “toccati” da ciò vi rispondono con le loro stories… #Amici19 https://t.co/njNONHvlYn pic.twitter.com/wseU6ZS3B0 — Aurora 🌻 (@itsauryyyy) March 18, 2020