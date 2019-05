Amici: Totti manda un messaggio ad Ilary Blasi, lei lo legge in diretta (VIDEO)

Ilary Blasi ieri è stata fra le giudici della finalissima di Amici 18 insieme a Silvia Toffanin, Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi e Loredana Bertè e – al contrario delle altre – si è lasciata andare a commenti davvero coloriti come quando ha ammesso di essere vibrata tutta durante l’esibizione di Alberto Urso e di aver ricevuto Cuba in faccia dopo una coreografia a tinte hot di Rafael Quenedit Castro.

Espressioni che hanno suscitato l’ilarità / gelosa di Francesco Totti, che nel bel mezzo della puntata ha inviato un messaggio alla moglie su WhatsApp con scritto: “Solo tu fai la deficiente“.

Anche dopo le ha mandato un altro messaggio, ma non è stato letto in diretta: “No questo non si può leggere!“; anche se il momento migliore è stato quando ha spiegato all’Italia cosa significa il numero 23 a Roma.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin… CHE SHIP! 😍#Amici18 pic.twitter.com/1yagsX72cD — Mediaset Play (@MediasetPlay) 25 maggio 2019

Quanto mi mancherà non vederla alla conduzione della quarta edizione del Grande Fratello Vip, la amo.