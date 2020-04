Amici: “Tre professori fuori dalla prossima edizione del programma” – ecco chi sono, l’indiscrezione

La finale di Amici 19 è andata in onda appena 3 settimane fa, ma Nuovo Tv ha appena lanciato un’indiscrezione choc sulla prossima edizione del talent mariano. Stando a quello che riporta il settimanale di Riccardo Signoretti, tre professori potrebbero lasciare la scuola. Sembra che i posti a rischio siano quelli di Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens.

“Il Serale della diciannovesima edizione di Amici si è concluso da poco ma, stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Nuovo Tv, la De Filippi starebbe già pensando di cambiare alcuni dei professori del programma, più precisamente Alessandra Celentano. – si legge su ComingSoon.it. – L’insegnante di danza classica è una delle prof storiche del talent show ma ha dimostrato, in più occasioni, di non avere un carattere facile e accomodante, motivo per il quale la padrona di casa starebbe pensando di sostituirla.

Rumor rivelano, però, che anche il posto di Veronica Peparini sarebbe a rischio. Proprio qualche settimana fa, infatti, la coreografa aveva pubblicato un post sui social in cui difendeva il talent dalle critiche ma metteva in dubbio la sua partecipazione alla prossima edizione.

Alla Celentano e alla Peparini potrebbe aggiungersi anche Timor Steffens che, durante la finale, è entrato in polemica con la De Filippi per una mancata standing ovation durante un’esibizione di Nicolai Gorodiskii”.