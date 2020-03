Amici: Valentin risponde al video che lo mette in cattiva luce e racconta la sua verità

Dagospia ieri ha pubblicato un video inedito in cui Valentin si lamenta della musica e anche della coreografia che è stata pensata per lui. Sui social è scoppiata una nuova polemica e in molti si sono chiesti come questa clip abbia fatto a finire on line. Poche ore dopo l’articolo di Dagospia, Valentin è tornato a scrivere sul suo profilo Instagram. Il ballerino ha ringraziato la maestra Natalia Titova e ha detto di avere un buonissimo rapporto con il team latino di Amici. Valentin ha anche aggiunto che in sala da ballo possono esserci anche dei momenti ‘difficili’.

“Sono semplicemente un ragazzo povero che balla latino americano ” pero sono fortunato che per 4 anni nell mio paese HO STUDIATO E HO GRADUATO IL LICEO COREUTICO . Questa cosa mi ha aiutato a collaborare con la maestra @nataliatitovaofficial e @arduinobertoncello a portare in ogni puntata la mia miglior performance. Per tutte le persone che sanno cosa significa lavorare in una sala di ballo dalla mattina fino alla sera sanno anche che lavoro duro sta dietro e quanti momenti difficili possono accadere. Voglio ringraziare a tutto il “team latino ” con cui ho lavorato e sono rimasto in un relazione buonissima”.

Intanto su Twitter sta spopolando l’hashtag #IoStoConValentin.

