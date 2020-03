Amici, Vanessa Incontrada e Umberto Gaudino intervengono su quello che è successo tra Valentin, Maria e Javier

Umberto Gaudino, il ballerino professionista ed ex allievo di Amici si unisce alla lunga lista di personaggi che gravitano nel mondo del talent show mariano che in questi giorni hanno difeso il programma e Kween Mary. Il ballerino ha ricordato i momenti più belli nella scuola ed ha lanciato una shade ai ragazzi che non portano rispetto ai prof e alla produzione.

“Questo programma mi ha dato la possibilità di fare tutto ciò, di mettermi in gioco e soprattutto crescere umanamente e professionalmente.

Un’ esperienza che ti forma e ti prepara al mondo che c’è fuori… Eh si ragazzi miei! – ha continuato Umberto Gaudino – Il mondo non è tutto rose e fiori e di certo non possiamo piacere a tutti ma quello che più mi ha insegnato è stato il dover credere, sputare sangue per dimostrare a noi stessi in primis e poi agli altri il nostro valore… e fidatevi non è da poco.

Amici mi ha donato tante cose e tra queste: confronto, condivisione, felicità e tristezza, gioia e dolore, fame, frustrazione, piacere, soddisfazione.

Tutti elementi fondamentali per la crescita umana e professionale di ogni persona e trovarli tutti li per me in un unico posto è stato il regalo più bello che potessi ricevere.

Amici è una fabbrica di sogni ma è solo per chi ha realmente la voglia di sognare e far sì che quel sogno diventi realtà.

Umiltà, rispetto e gratitude verso un programma che ha fatto si che potessi rinascere e gridare al mondo. Ciao! Sono qui esisto, sono un danzatore e tutto è possibile“.