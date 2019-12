Amici: Veronica Peparini accusata di aver attaccato la Hunziker – la maestra fa chiarezza

Sul nuovo numero di Chi sono state pubblicate le interviste a tutti i maestri della nuova edizione di Amici. Veronica Peparini ha parlato di Amici Celebrities e di come si sia sentita l’assenza di Maria De Filippi nelle ultime puntate.

“Lei è la luce di questo programma. Basta guardare cosa è successo con Amici Celebrities. Quando Maria non era in campo si è sentita la sua assenza perché Amici senza di lei non sarà mai la stessa cosa”.

In molti hanno accusato la maestra di danza di aver mancato di rispetto a Michelle Hunziker (che ha commentato gli ascolti non brillanti di Amici Celebrities). Per questo motivo la compagna di Andreas Muller ha deciso di scrivere un post e fare così chiarezza.

“Ciao a tutti, vorrei fare un chiarimento per me molto importante. In questi giorni sul web è apparso un articolo nel quale si dice che io mi sarei espressa male nei confronti di Michelle Hunziker, donna che io al contrario stimo tantissimo. Il tutto perché volevo spendere parole carine per Maria che considero la Luce di Amici. Detto ciò’ nulla volevo togliere al lavoro svolto da Michele che entrando in corsa nello spettacolo ha portato a termine con eleganza e professionalità un ruolo difficilissimo. Detto ciò ammiro queste due professioniste e non mi permetterei mai di giudicare nessuno anche perché non è nel mio stile. Chiedo scusa se ho fatto intendere altro perché non lo penso assolutamente! Magari non conta tutto questo però ci tenevo a dirlo. Soprattutto a Michelle Hunziker”.

Onestamente non mi pare che la Peparini abbia detto qualcosa che non pensiamo quasi tutti. Maria ha costruito un programma perfetto per essere condotto da lei, qualsiasi presentatrice fosse subentrata dopo di lei avrebbe fatto difficoltà.

