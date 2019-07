Amici Vip: ballerino controverso e molto discusso si candida a partecipare

Amici Vip è ormai in cantiere (si è parlato addirittura di un’ipotetica conduttrice) e gli ex volti del programma di Maria De Filippi lo sanno bene, per questo stanno cogliendo al balzo queste settimane per proporsi e tentare una ribalta mediatica.

Il primo a farlo pubblicamente è stato Valerio Pino fra le pagine del settimanale Nuovo Tv, in cui ha candidamente ammesso di essere l’unico personaggio in grado di battere la concorrenza di Rai Uno.

“Credo di essere l’unico personaggio grazie al quale si potrebbe schiacciare la concorrenza di Ballando con le stelle: quest’anno il programma di Milly Carlucci le ha dato filo da torcere”.

Valerio Pino è stato un ballerino professionista delle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi. Qualche anno fa, però, ha pubblicato un libro in cui ammette candidamente di aver avuto dei rapporti carnali nei camerini del programma insieme ad alunni ed altri suoi colleghi. Uno di questi è Marcus Bellamy che sta in questi anni scontando una pena a 20 anni di carcere per aver ucciso il suo compagno.

“Ho sbagliato perché non è stato professionale vivere un amore dietro le quinte del programma tv dove stavo lavorando (…) però Maria sa benissimo che i picchi d’ascolto che ho fatto io nel suo programma probabilmente non li ha mai fatti nessun altro”.

Conoscendo Maria De Filippi credo che ne faccia volentieri a meno dei “picchi d’ascolto” di Valerio Pino.