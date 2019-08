Amici Vip: svelato il possibile conduttore famoso del daytime

Dopo aver scoperto che Maria De Filippi condurrà la prima puntata di Amici Vip, per poi passare il testimone a Michelle Hunziker, pare sia stato svelato anche il nome del presentatore del daytime del nuovo talent mariano. Stando a quello che ha rivelato Radio 105 e riportato da Il Vicolo delle News e Novella 2000, Andrea Damante condurrà la fascia pomeridiana di Amici Vip.

“L’anno scorso ci sono stati, per il secondo anno di fila, Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta. – si legge su Novella 2000 – Per Amici Vip, tuttavia, qualcosa potrebbe cambiare. Sembra che quel posto potrebbe essere riservato per un volto storico dei programmi di Maria De Filippi: Andrea Damante”.

Sembrano anche certe le presenze di Platinette e Giuliano Peparaini in giuria e di Joe Bastianich, Laura Torrisi e Pamela Camassa nel cast dei concorrenti.

Già m’immagino Damante che apre il pomeridiano con il suo: “Grandi raga buongiorno!”



Damante che di fronte all’eliminato di Amici in lacrime se ne uscirà con “ma tranqui amico cè stai sereno ora c’è il mondo reale fatto di terra e sangue sarà tutto un bim bum bam” e l’eliminato che gli tirerà un pugno sul naso, what a time to be alive

— Eli (@eliscrivecose) August 27, 2019