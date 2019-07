Amici Vip: Marco Carta, Gianni Sperti, Paolo Conticini nel cast? Arriva la risposta da parte della produzione

Questa mattina in tutte le edicole è uscito il nuovo numero del settimanale Spy, che ha all’interno un trafiletto sulla prima edizione di Amici Vip. All’interno dell’articolo il giornalista fa i nomi di tre ipotetici concorrenti che avrebbero sostenuto il provino: Marco Carta, Gianni Sperti e Paolo Conticini.

“Di Amici Vip se ne parla da dieci anni, da quando cioè Maria De Filippi auspicò per la prima volta una versione vip del suo talent. Stavolta il progetto è pronto a diventare realtà: Amici avrà una versione vip, che andrà in onda in autunno su Canale 5. Se per la conduzione non c’è ancora nulla di certo (sicuramente non sarà la De Filippi a condurlo), si cominciano a mormorare i nomi dei primi concorrenti. Saranno dei volti noti dello spettacolo – professionisti del canto, del ballo o della recitazione – con la voglia di sperimentare le altre discipline dello spettacolo. Tra i nomi papabili ecco Gianni Sperti per il ballo, Marco Carta per il canto e Paolo Conticini per la recitazione”.