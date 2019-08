Amici Vip: Maria De Filippi e quattro ex Amici nel cast, ci sarà anche Platinette

Amici Vip sta piano piano prendendo forma e come svelato da Davide Maggio nel cast della trasmissione ci saranno anche quattro ex concorrenti di Amici che – in un ruolo non ancora ben definito – torneranno di tanto in tanto: si tratterebbe di Annalisa, Giordana, Irama e Alberto Urso. E se il ruolo dei quattro cantanti è ancora da definirsi, quello di Platinette è ben chiaro: sarà una giurata.

Un’altra conferma, sempre anticipata dal blogger televisivo, è che sarà Maria De Filippi a condurre la prima puntata del talent show, che poi darà in mano a Michelle Hunziker per le restanti cinque.

Il cast dei vip, invece, è ancora in alto mare: l’unica certezza sembrerebbe essere Joe Bastianich, ma anche Laura Torrisi e Pamela Camassa sembrerebbero essere ad un passo dalla firma.

Insomma, Maria e Michelle conduttrici, Platinette in giuria, Joe, Laura e Pamela nel cast e Giordana, Annalisa, Irama e Alberto come ‘ospiti’.