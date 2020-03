Amici19, Valentin torna sui suoi passi, ma Francesca Tocca chiude: la reazione della ballerina

Venerdì sera Valentin Alexandru ha ufficializzato la sua storia con Francesca Tocca e l’ha anche mollata pubblicamente. Il ballerino ha caricato un post e delle storie in cui dice di aver fatto un passo indietro per rispetto alla famiglia di lei. I fan del programma però si sono chiesti come mai il ragazzo non abbia pensato a questa famiglia quando si è innamorato della collega e ha deciso di stare con lei nei mesi scorsi. 24 ore dopo aver spiattellato tutto sul web, Valentin ha misteriosamente cancellato il post Instagram in cui parlava del suo rapporto con la Tocca. Lei ha reagito nel modo più normale del mondo, smettendo di seguire Alexandru e bloccandolo su Instagram. Da questa reazione viene da pensare che Francesca non fosse stata avvisata da Valentin e che quindi per lei quelle dichiarazioni pubbliche siano state un fulmine a ciel sereno.

Onestamente la cosa non mi stupisce, visto che stiamo parlando dello sesso individuo che dopo le dichiarazioni omofobe finite misteriosamente sul web si è giustificato con un: “Meglio essere me stesso con mille difetti, che seguire la massa di finti perfetti”.

Ma Valentin ha cancellato il post su ig dove parla del suo rapporto con Francesca. Questa non ha senso già che ormai il post ha fatto il giro del web 😅#Amici19 — Katia (@_KatiaPa) March 28, 2020

Basta insultare Francesca, solo per invidia o perché bramate il corpo di Valentin!È stato un cafone a mettere in piazza la storia con Francesca. Inoltre dobbiamo sentire la sua verità.Non dimentichiamo il video in cui è omofobo o quello in cui è arrogante con i maestri.#Amici19 — Ragazzo Comune 🏳️‍🌈 (@RAGAZZO_COMUNE) March 28, 2020

Valentin e Francesca Tocca si sono bloccati su Instagram.

Lei non segue più lui e non risultano più i like e i commenti di lei ai post di Valentin. Vuol dire che non era una strategia per farsi compatire e accettare come coppia ma solo il comportamento di uno STRONZO. #amici19 pic.twitter.com/00nG1UmgjY — Trilly (@Trilly80971772) March 28, 2020

Valentin ha cancellato il post indegno su Francesca Tocca dal suo Instagram. Ha umiliato pubblicamente una donna, non è un vero uomo.#Amici19 — Ragazzo Comune 🏳️‍🌈 (@RAGAZZO_COMUNE) March 28, 2020