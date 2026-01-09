Amore cieco Italia, Ludovica e Davide sotto accusa | Spunta il fidanzato fuori dall’esperimento

Il reality Netflix “L’Amore è Cieco Italia” ha rapidamente conquistato il pubblico, che si è appassionato alle vicende delle coppie formatesi al buio. Tra i protagonisti più discussi, la coppia campana formata da Ludovica Cappello e Davide Aulicino ha offerto numerosi spunti di riflessione. Fin dall’inizio, la loro relazione è stata segnata da momenti di crisi, in particolare quando Ludovica ha scoperto che Davide aveva avuto una frequentazione poco prima dell’inizio dell’esperimento.

Nonostante le incertezze iniziali, Ludovica era determinata a costruire una storia con Davide, tanto da pronunciare un sonoro “sì” durante la cerimonia nuziale. La risposta di Davide, tuttavia, è stata un inaspettato “no”, mettendo fine alla loro unione. Intervistata da Vanity Fair, la Cappello ha condiviso la sua esperienza e rivelato dettagli inediti, confessando di aver compreso solo in seguito la vera intensità dell’esperimento. “Non avevo compreso l’intensità dell’esperimento,” ha detto, “invece oggi mi scrivono da tutte le parti del mondo. La gente ha empatizzato con me per le mie insicurezze.”

Le ragioni del no: i dettagli scottanti di Ludovica

Ludovica ha ammesso di non aver sofferto particolarmente per la scelta di Davide, ma ha espresso il desiderio che lui avesse avuto il coraggio di “rischiare insieme a lei”, di provare a costruire qualcosa. “Mi è dispiaciuto che non ci abbia voluto credere e mi hanno fatto male le motivazioni,” ha dichiarato. La rivelazione più sconcertante di Ludovica riguarda lo status sentimentale di Davide: “Era fidanzato prima, durante e dopo il programma, con la ragazza a cui ha lasciato le chiavi durante l’esperimento.” Un dettaglio che conferma il monito di suo padre: “Attenta che riesce a vendere il ghiaccio agli eschimesi.”

Le giustificazioni addotte da Davide per il suo rifiuto sono apparse a Ludovica alquanto pretestuose. “Mi ha detto che non poteva stare con me perché facevo smart working e prendevo Uber,” ha raccontato la 31enne. Una motivazione che ha lasciato Ludovica perplessa: “Mi sono chiesta: Perché mi giudichi se io non lo faccio con te? Lavoro da quando avevo 20 anni per potermi permettere la mia vita.” Un giudizio che evidenzia una disparità di vedute e valori all’interno della coppia.

Mancanza di interesse e le altre coppie: le confessioni finali

Dopo la reunion, Ludovica ha avuto un confronto con Davide, il quale ha confessato di averla rifiutata perché non la reputava abbastanza forte. A questa affermazione, Ludovica ha risposto con fermezza: “È vero, durante la convivenza eravamo entrambi stressati, ma io nel conflitto ci vivo da quando sono nata, mentre lui è andato in tilt. L’ho supportato ma quella è comprensione, non debolezza.” Un chiaro segno che la sua percezione della forza era ben diversa da quella di Davide.

Ludovica ha poi sottolineato la mancanza di interesse e di intimità da parte di Davide, percependo un’idealizzazione del partner che si è scontrata con la realtà. “Non gli importava di me e quando gli dicevo delle mie dinamiche familiari non mi faceva mai domande,” ha rivelato. E ha aggiunto: “Non era nel programma per conoscere me, ha solo finto fino a un certo punto, e poi non ce l’ha fatta più. Non è facile accettare anche il rifiuto sessuale.” A completare il quadro, Davide non avrebbe apprezzato la famiglia di Ludovica, deridendola in diverse occasioni. Riguardo alle altre coppie, Ludovica ha confessato di aver tifato per Parmi e Gergana, ammirando la genuinità dei loro sentimenti, mentre ha espresso scetticismo verso Elisa e Alessandro.