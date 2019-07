Ancona: bel ragazzo dà scandalo e gira in pubblico con solo uno zaino addosso

La scorsa settimana all’aeroporto di Detroit un viaggiatore ha cercato di passare sotto al metal detector senza vestiti e ieri è stata la volta di un italiano, che ha voluto dare spettacolo ad Ancona. Un giovane ragazzo è stato beccato con solo uno zaino addosso mentre camminava nel parco della Cittadella, un parco del capoluogo marchigiano. I presenti l’hanno descritto come “bel ragazzo con il fisico tonico”, altri hanno assicurato che sembrava tranquillo e per bene.

Nonostante non abbia importunato nessuno, le forze dell’ordine sono – ovviamente – intervenute. L’uomo è stato fermato e denunciato dai carabinieri, con i quali si è giustificato: «Ma io lo faccio sempre, per me è naturale».

L’uomo deve aver confuso il parco di Ancona con una spiaggia naturista.



