“And I Oop” è il miglior meme del 2019, ecco come è nato

Non me ne voglia la donna che urla al gatto (che mi strappa un sorriso ogni volta), ma il miglior meme dell’anno ce l’ha regalato Jasmine Masters, una drag queen di Los Angeles che ha partecipato alla settima stagione di RuPaul’s Drag Race (ed anche alla quarta stagione della versione All Stars). Di cosa sto parlando? Ma ovviamente di AND I OOP!



Jasmine, oltre ad essere una drag queen che bazzica i salotti televisivi, è molto famosa sul web dove ha un canale YouTube in cui si sfoga nei video che iniziano tutti con la celebre frase “Sono Jasmine Masters ed ho qualcosa da dire“.

Il meme incriminato, infatti, proviene da un suo video che ha oltre un milione di visualizzazioni, dal titolo Jasmine Masters Handle Your Liquor e la scena AND I OOP nasce proprio negli ultimissimi secondi, quando Jasmine si sposta dalla sedia e colpisce accidentalmente i suoi testicoli. “.. and I oop! *silenzio* I just hit my balls”

L’uso di questo meme è decisamente versatile e Jasmine ha anche creato una maglietta con la scritta.