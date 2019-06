Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono lasciati? Parla l’ex corteggiatrice

Dopo settimane di rumor, ieri l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Amedeo Venza, ha dichiarato che Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono lasciati.

“È finita tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. E di questa coppia mi dispiace un sacco perché sono due belle e brave persone”.

Sui social c’è chi ha festeggiato e chi si è disperato (a dir la verità – ovviamente – ci sono anche quelli a cui non fregava un *****), ma ieri notte è arrivato un post a mettere fine alle voci. Arianna ha pubblicato una foto tra le braccia del suo ragazzo ed ha scritto: “Vieni qui, Tu per me, Te lo dico sottovoce, Amo te”.

Amedeo Venza è tornato a parlare ed ha rivelato che la coppia nata nell’ultima stagione di Uomini e Donne era effettivamente scoppiata, ma che dopo una settimana la crisi è rientrata.

“La quiete dopo la tempesta. Crisi superata per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. [..] Informatevi prima di parlare. Andrea e Arianna si erano lasciati da una settimana. Diciamo che sarebbe carino da parte loro se lo confermassero. Sono felice per loro che abbiano superato tutto!”

Le fan di Andrea si dovranno mettere l’anima in pace, il Ceriolone non è single.