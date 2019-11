Andrea Cerioli in intimo: le nuove foto per Intimissimi Uomo sono un vero regalo di Natale

Negli ultimi mesi Andrea Cerioli non ci aveva regalato grosse gioie. Nemmeno in estate l’ex tronista di Uomini e Donne aveva pubblicato scatti in costume. Ma adesso c’ha pensato Intimissimi Uomo a rimettere le cose apposto. Lo scorso ottobre il Ceriolone ha pubblicato le prime foto in boxer per il noto marchio di intimo ed ha fatto il boom di like e commenti. Ovviamente le immagini in questione sono state le più popolari del suo profilo Instagram.

Dopo Andrea anche Fabio Basile, Andrea Iannone, Fabio Colloricchio, Marco Fantini e Mattia Marciano hanno posato per Intimissimi Uomo.

In questi giorni però Cerioli è tornato con nuove foto e non potevo non farci una piccola gallery per le mie b!tches. Speriamo però che da qui a Natale continui a farci questi graditissimi regali.

Andrea Cerioli: le nuove foto per Intimissimi Uomo

