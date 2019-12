Dopo aver visto l’ultima foto di Andrea Cerioli ho deciso di comprare un camion di mutande Intimissimi per ringraziarli

Questo inverno Intimissimi Uomo ha arruolato una serie di influencer ed ex volti televisivi per la promozione social delle loro mutande natalizie e fra tutti, ovviamente, spicca Andrea Cerioli.

L’ex tronista proprio qualche ora fa ha condiviso l’ennesimo scatto su Instagram Stories in cui invita a fare swip up per acquistare i boxer rossi che lui stesso indossa e per farlo ha deciso di fare un ingrandimento proprio all’indumento che fascia alla perfezione il suo bel..



Foto che mai avremmo avuto se Intimissimi Uomo non lo avesse ingaggiato. Per questo motivo ho deciso di ringraziare l’azienda acquistando un camion di mutande rosse con le renne.

(Scherzo).

Altri scatti interessanti di Andrea Cerioli per Intimissimi Uomo (..e non solo).