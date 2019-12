Andrea Cerioli è meglio di Babbo Natale e ci regala nuove foto in intimo (natalizio)

Nelle scorse settimane Andrea Cerioli ha pubblicato delle foto in intimo davvero interessanti (qui per recuperarle tutte). Visto che il Natale si avvicina oggi l’ex tronista di Uomini e Donne ci ha regalato dei nuovi scatti a tema, nei quali indossa due paia di boxer rossi perfetti per il periodo. Ceriolone e Intimissimi Uomo sono decisamente meglio di Babbo Natale.

E a quanto pare non sono il solo ad aver apprezzato Andrea in rosso, visto i commenti sotto ai post.

“Ho trovato il regalo di Natale per le mie amiche”.

“Sotto l’albero io voglio lui”.

“Meglio di tutti i pacchi che ho ricevuto per Natale”.

“Caro Babbo Natale, io lo vorrei…”

“Io lo voglio per Natale, sapete cosa regalarmi adesso”.

“Amiche regalatemi questo”.

“La magia del Natale con queste foto”.

“Io voglio lui per Natale, grazie”.

“Una bella sorpresa, lo vorrei sotto il mio albero”.

Altri scatti interessanti di Andrea Cerioli.