Andrea Cerioli si abbassa i pantaloni e la fidanzata Arianna reagisce in modo epico

In questi giorni Andrea Cerioli è in vacanza e sui social ci sta regalando diverse soddisfazioni. L’ex tronista di Uomini e Donne dopo la collaborazione con Intimissimi Uomo è tornato a mettere in mostra il fisico alle Maldive. Immagini in costume mentre prende il sole, in acqua e in posa in riva al mare. Nella foto di oggi Andrea è sdraiato in spiaggia e i suoi pantaloni sono leggermente abbassati. La fidanzata, Arianna Cirrincione ha commentato lo scatto in modo fantastico.

“Caro Andre mi avevano parlato delle correnti oceaniche, non della gravità che abbassa i pantaloni. Può essere che io sia stata informata male, ci sta. Complimenti comunque per la foto, davvero bella, cià”.

Non so voi b!tches, ma sono davvero invidioso, beata quella sabbia (e Arianna ovviamente)…

Le altre foto di Andrea Cerioli al mare.

