Andrea Damante svela quante amanti ha avuto e lancia una frecciatina a Giulia De Lellis

Andrea Damante domani sarà ospite Verissimo da Silvia Toffanin, dove risponderà alle accuse di tradimento mosse dalla sua ex fidanzata Giulia De Lellis. La puntata è stata registrata qualche giorno fa e queste sono le brevi anticipazioni diramate da Mediaset:

“Ci siamo lasciati perché continuavamo a litigare, non solo per i tradimenti. Quando sono partito per un lavoro a Los Angeles ho lasciato il mio pc con WhatsApp collegato. Penso che Giulia abbia trovato dei messaggi scambiati con un mio amico e credo abbia intuito lì del tradimento. Ho tradito Giulia solo due volte perché ho ceduto alla tentazione. Non c’era già più trasporto. Ho sbagliato! Da una parte me ne sono pentito, ma non l’avevo mai fatto prima. Ho imparato che è meglio non farlo”.