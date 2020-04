Andrea Damante conferma la storia con Giulia De Lellis e scherza su Iannone (VIDEO)

Dopo gli indizi nelle loro storie Instagram e le foto dei paparazzi di Chi non ci sono più dubbi sulla reunion di Andrea Damante e Giulia De Lellis. Ieri sera però l’ennesima conferma è arrivata dal dj veronese. Damante durante una live con Pio e Amedeo ha parlato della sua ragazza e anche di Andrea Iannone. I due comici hanno preso un po’ in giro il pilota ed hanno fatto delle domande al Dama.

“Cosa puoi dire a tua madre? Puoi dirgli ‘ma sai che Giulia e Andrea si sono sempre voluti bene!’ Chi si mette con Iannone si rimette con l’ex? Per adesso casualità è sempre andata così. Le ragazze che vogliono tornare con il proprio ex dovrebbero farsi dare una bottarella da Iannone? Oddio, ci potrebbe stare, bisogna vedere se Andrea è d’accordo”.

Iannone in questo momento…



Anche gli amici di Damante e Giuliona hanno parlato del loro comeback.

“Giulia e Andrea si sono ritrovati ed è stato come se tutto questo tempo non fosse mai passato. Adesso stanno bene, questo è l’importante. La passione tra loro è rimasta inalterata. Sembra non sia cambiato nulla. E hanno già ricominciato a vivere insieme. Anche perché in questo periodo di quarantena sarebbe impossibile frequentarsi fuori di casa”.