Andrea Damante in discoteca per una serata, esplode la polemica e il locale viene chiuso

Da almeno due settimane in molte regioni d’Italia hanno riaperto le discoteche e così sono tornati a lavorare anche tanti dj, anche quelli nati negli studi di Uomini e Donne. Andrea Damante lo scorso sabato ha suonato al Gattopardo, un noto locale di Alba Adriatica. Fin qui nulla di strano, ma dopo che l’ex tronista ha pubblicato le foto della serata è scoppiata una grossa polemica e molti suoi follower hanno accusato la discoteca di non aver rispettato le norme anti covid.

Stando a quanto riporta FanPage il questore di Teramo Enrico De Simone avrebbe deciso di chiudere Il Gattopardo per 5 giorni. Scelta presa perché al momento in cui è stato fatto un controllo, sarebbe stata riscontrata la presenza di oltre duemila persone. Pare infatti siano state violate le regole anti assembramento. Il locale riaprirà dal prossimo sabato 11 luglio.

A questo giro non si può certo dire “Ciao raga, tutto bene“.

La regione Abruzzo in una recente ordinanza ha indicato le regole da rispettare per contrastare la diffusione del Covid. Per quanto riguarda le norme da seguire nei locali si legge: “Garantire almeno un metro tra gli utenti ed almeno due metri tra gli utenti che accedono alla pista da ballo. Prevedere un numero di addetti alla sorveglianza del rispetto del distanziamento interpersonale adeguato rispetto alla capienza del locale, come sopra stabilita. Se ritenuto necessario, può essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C. Con riferimento all’attività del ballo, tale attività, in questa fase, può essere consentita esclusivamente negli spazi esterni (ad esempio, giardini, terrazze, etc.). Gli utenti devono indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro. Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani“.

Andrea Damante: la polemica nata su Twitter.

Con 2 milioni e oltre di follower pubblichi una foto così in un momento in cui la guardia per il #Covid19 non si è abbassata e chiedono di vietare assembramenti. #ioboh pic.twitter.com/RGC6NXQWdX — Elisa D’Ospina (@ElisaDospina) July 5, 2020

“Damante”:

Per chi lo accusa di non aver rispettato le norme sul distanziamento sociale nelle sue serate dopo la pubblicazione di questa foto pic.twitter.com/vTyg9bO2Lm — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 6, 2020