Andrea Damante e Giulia De Lellis parlano della loro quarantena insieme a Verissimo (VIDEO)

Oggi Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno mandato due videomessaggi a Silvia Toffanin a Verissimo. Il dj veronese e la vulcanologa hanno registrato le loro clip sul terrazzo di casa di lei a Pomezia. Se Andrea ha detto di essere in piacevole compagnia in questa quarantena, Giuliona ha risposto dicendo che sta recuperando affetti che aveva messo da parte (qui il video).

“Ciao Silvia, sono qui a Roma in piacevolissima compagnia. – ha detto Damante – Sto affrontando la quarantena nel migliore dei modi. Sto cercando di far passare il tempo. Ero sempre su un aereo e fermarmi non è stato facile. Consiglio a tutti di trovare il proprio equilibrio e speriamo che l’estate arrivi presto per darci un po’ di positività. Vi saluto e vi bacio. Speriamo che questo 2020 passi in fretta”. “Ciao agli amici di Verissimo. Io sono a Roma dalla casa dei miei genitori. Sto passando al quarantena con la mia famiglia. Stoi cercando di vedere il bello nel brutto. Non mi focalizzo sugli aspetto negativi, ma su quelli positivi. Mi sto godendo la quotidianità con la mia famiglia. Mi sono presa un periodo di distanza dai social, cioè ci sono sempre perché io lavoro con quelli, ma nello stesso tempo sono un po’ più distante. Questo detox mi sta facendo bene. Sto recuperando degli affetti che avevo messo da parte. fate buon uso di questo tempo libero che siamo costretti a vivere”.

Insomma, una conferma soft della loro reunion. Comunque potevano anche evitare di registrare due diversi videomessaggi.

Giulia : “Mi sto dedicando a degli affetti che avevo messo da parte..” Per caso Giu inizia per – A e finisce non

– drea 🤣#damellis #Verissimo — vanessa:) (@vanessa90stkl) April 11, 2020

Però poi non lamentiamoci se li definiscono coppia business: ancora oggi non hanno ancora “ufficializzato” (anche se è chiaro al 100%), però mandano video a #verissimo con lo stesso sfondo così che se ne parli ancora e Giulia dice che parlerà in seguito con piacere — parloavanvera (@parloavanveraa) April 11, 2020