Andrea Damante: i paparazzi gli chiedono di Giulia De Lellis e Iannone – la risposta dell’ex tronista

La scorsa settimana su Spy Magazine Andrea Damante ha parlato della fine della sua relazione con Giulia De Lellis. Il dj veronese ha ammesso di aver sofferto e di essere dispiaciuto per la scelta della sua ex ragazza.

“Soffro per Giulia, ma provo a ricominciare. Giulia mi ha lasciato, c’è solo grande amarezza e dispiacere. Ma la vita va avanti. Questa volta so di non aver sbagliato. Ci sono cose che non riesco a spiegarmi prima del Mugello Giulia era con me, a casa mia. Poi…boh! Ricomincio da me. Con Giulia è finita”.