Andrea Damante e Giulia De Lellis vivono insieme: arriva la prova fotografica

Il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante ormai è il segreto di Pulcinella. Vi ho svelato che i due sono stati visti da una mia lettrice sul terrazzo di casa De Lellis a Pomezia, poi Gabriele Parpiglia ha confermato che Giuliona e il dj veronese stanno facendo la quarantena insieme e adesso è arrivata una conferma fotografica.

Le bimbe di Giulia hanno notato un muro di edera finta in una storia del fratello della vulcanologa, Giuseppe De Lellis (che pochi minuti dopo ha cancellato lo scatto in questione). Un muro molto simile era stato usato da Damante in una delle sue ultime storie.

Le bimbe meglio di Jessica Fletcher.



ma anche se la pianta non fosse la stessa (poco probabile) perché peppe la ha tolta dopo 2 minuti?🤔🤔

per me è questa la cosa “strana”🥰#damellis — xoxo (@giuliizubani) March 26, 2020