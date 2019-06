Andrea Damante dopo Giulia De Lellis adesso esce con una ragazza già vista in tv

Una settimana fa su Spy Magazine si lamentava per la fine della sua storia con Giulia De Lellis, ma adesso Andrea Damante ha girato pagina. Il settimanale Chi ha beccato l’ex tronista in compagnia di una nuova ragazza, una tentatrice di Temptation Island, Barbara Fumagalli (un altro amore benedetto da Maria De Filippi).

“Dopo il tormentato addio con Giulia De Lellis, Andrea Damante ricomincia a sorridere. Mentre la sua ex era con il nuovo fidanzato, Andrea Iannone, in Spagna per la Moto Gp; Damante si godeva la serata “Mamacita”. Il ragazzo poi si perdeva nella notte milanese insieme con l’ex tentatrice bombastica Barbara Fumagalli. I due hanno concluso la serata in casa di lui”.

Sento puzza di gatto in tangenziale.



“Soffro per Giulia, ma provo a ricominciare. Giulia mi ha lasciato, c’è solo grande amarezza e dispiacere. Ma la vita va avanti. Questa volta so di non aver sbagliato. Ci sono cose che non riesco a spiegarmi prima del Mugello Giulia era con me, a casa mia. Poi…boh! Ricomincio da me. Con Giulia è finita”.