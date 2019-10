Andrea Damante beccato con Nicole Mazzoccato: il fidanzato di lei non la prende bene – i messaggi privati della ragazza

La storia tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzoccato non è finita bene. Lui durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi in Spagna ha rivelato dei loro dettagli intimi scatenando la furia dell’ex corteggiatrice, che è passata alle vie legali. Entrambi però si sono rifatti una vita ed hanno trovato nuovi partner.

Lo scorso week end però la Mazzoccato è stata paparazzata in compagnai di Andrea Damante e sui social si sono scatenati diversi rumor. La ragazza però ha subito specificato che tra lei e il dj c’è solo amicizia.

“Capisco che a volte si voglia fare gossip a tutti i costi. C’è un’amicizia come con altri ragazzi che sono molto meno chiacchierati”

Ad attaccate Nicole è arrivata Deianira Marzano, che ha mostrato una conversazione privata tra la ragazza e una follower: “Lei ha risposto ‘ad oggi solo amici’. Metti in conto che ci potrebbero essere delle possibilità? Se una in privato ti scrive se c’è del tenero, tu rispondi ‘per adesso no’? Ma scherziamo? Lei doveva rispondere ‘No, io sono fidanzata’”.

E il fidanzato Thomas come avrà reagito a questo gossip? Ieri ha cancellato tutte le foto romantiche in coppia con la sua compagna.

Dopo ‘Le Corna Stanno Bene su Tutto’ , che sia in arrivo anche un libro di Thomas?

Nicole Mazzocato con Damante????

ma non era fidanzata lei???? — 🌻 (@runvaway) October 14, 2019