Andrea Damante, “notte di fuoco con una donna famosa” – lo scoop di Deianira

Ieri alla registrazione di Verissimo Andrea Damante ha detto di non aver avuto più storie dopo l’addio a Giulia De Lellis.

“Lei a quanto pare, però, ha avuto la forza di rifidanzarsi uno, due, tre volte. Io invece sono stato sempre solo, anche perché non me la sentivo di iniziare una storia, ero ancora attaccato a lei”.

Questo però non significa che l’ex tronista non si stia divertendo e non stia frequentando nessuna. Alcuni follower di Andrea hanno fatto notare a Deianira Marzano che Guendalina Canessa oggi ha registrato delle storie dal terrazzo di Damante, mentre indossava proprio una maglietta del ragazzo. Inoltre pare che il dj stamani in un’intervista radiofonica abbia detto di aver passato una “notte di fuoco”.

“Mi sono arrivate delle segnalazioni. – ha esordito così Deianira – Questi fan vedono tutto, vedono cose che nemmeno io noterei. Questo fan dice che stamani Damante in radio ha detto di aver avuto una notte di fuoco. Coincidenza stamattina Guendalina ha fatto delle storie dal terrazzo di Damante e per di più con la sua maglietta addosso. Allora io chiedo direttamente a Guendalina: è vero? Siamo tutti molto curiosi”.

Se fosse vero sarebbe davvero assurdo, visto che proprio la Canessa un anno fa ha dato del ‘cogl**ne’ a Damante.

“La mia storia di oggi la voglio dedicare ai traditori. Ma io dico, Damante, ma quanto sei cogli*ne da 1 a 10? Ti sei lasciato perdere una ragazza come Giulia per quattro scappate di casa. Tu continua pure a bailar che tanto ci hai perso solo tu. Tutto torna nella vita vecchio mio… Dovresti scendere dal piedistallo… Dai retta ad una vecchia volpe. Un po’ meno!”