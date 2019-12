Andrea Damante prende in giro Giulia De Lellis

Andrea Damante su Instagram ha mostrato un inedito look con due codine sulla testa in stile Sailor Moon e nel farlo ha preso in giro Giulia De Lellis, citando proprio il titolo del libro scritto su lui: “Le corna stanno bene su tutto“.

Quando il libro è uscito in libreria, Andrea Damante aveva così commentato:

“Ho fatto degli errori, e non ho mai negato quel tradimento, ma ciò che più mi dispiace è che Giulia abbia buttato via la nostra storia così. Buttata con un libro che tra l’altro non avrà scritto lei. Parlando della nostra intimità e raccontando f***ie tipo la storia della dieta. Cose pazzesche, non vere. Certe rivelazioni sono una cosa talmente trash, una roba fatta solo per guadagnare un po’ di soldi che proprio non mi appartiene. Sono davvero dispiaciuto, ma preferisco non commentare. Meglio lasciar parlare il mio lavoro, la mia musica e il mio primo disco, in uscita per l’anno prossimo”.

E ancora:

“Questa storia è romanzata. Che lei abbia chiamato mi sa tanto di poesia. Giulia esagera, è molto emotiva. Non è la verità. Nel libro la cosa è stata un po’ ingigantita. Le frasi invece sulla sua dieta che io le avrei imposto? Sono frasi per far vendere il libro. Mi hanno dato molto fastidio. Mi sono assunto le mie colpe. Ci sono stato malissimo. Lei a quanto pare, però, ha avuto la forza di rifidanzarsi uno, due, tre volte. Io invece sono stato sempre solo, anche perché non me la sentivo di iniziare una storia, ero ancora attaccato a lei”.

Insomma, la soap sembrerebbe continuare.