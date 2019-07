Andrea Damante e Sara Croce, le foto del bacio: “Non è un flirt, con Sara faccio sul serio”

Andrea Damante e Sara Croce sono davvero fidanzati ed ora la conferma è arrivata anche tramite il settimanale Chi che ha pubblicato in esclusiva le foto di un loro bacio che si sono scambiati in Versilia.

Come si legge dalle anticipazioni, questo per Damante non è un flirt estivo: “Nessun flirt, con Sara faccio sul serio“.

Sara Croce è stata l’unica modella italiana a ricoprire il ruolo di Madre Natura a Ciao Darwin durante l’ultima edizione e lo ha fatto per ben due puntate: quella che ha visto scontrarsi Davide contro Golia e quella finale, in cui sono stati assegnati i Ciao Darwin Awards.

La modella ha 21 anni (classe 1998), è iscritta alla facoltà di comunicazione d’impresa dello IULM di Milano e nel 2017 ha anche partecipato a Miss Italia dove si è classificata quarta.