Andrea Damante chiede un selfie ad una star americana, ma lei gli rifila un grosso due di picche

Tronisti, gieffini, ex naufraghi e rapper nostrani saranno anche delle vere star in Italia, ma nel resto del mondo – ovviamente – sono dei perfetti sconosciuti. Ricordate quando Fedez ha chiesto un selfie a Obama e si è beccato un no? Una cosa molto simile è successa una settimana fa ad Andrea Damante. L’ex gieffino e tronista durante la Milano Fashion Week si trovava dietro le quinte della sfilata di Versace, quando ha visto Bella Hadid e si è avvicinato a lei. Andrea ha chiesto alla star americana di farsi una foto con lei, che però gli ha rifilato un bel palo. A riportare l’accaduto è stato il sito Wolf Break News.

“Ma veniamo a bomba…Il teatro del rossore sulle guance e della magra figura servita a caldo è la sfilata di Versace. Andrea Damante si trova in prossimità del Back Stage ed è lì che nota la modella americana Bella Hadid sorella di Gigi Hadid. Entrambe insieme contano ben oltre 75 milioni di follower! A quel punto l’occasione è ghiotta per il nostro Andrea Damante che si avvicina chiedendo a Bella Hadid di potere fare una foto insieme. La modella dal canto suo, forse vedendolo vestito in quel modo, rifiuta seccamente con un no. E il due di picche internazionale è servito sotto gli occhi di tutti e dei fotografi”.

Quanto avrei voluto vedere la faccia di Damante dopo il no della modella.



andrea damante snobbato da bella hadid io morta deceduta ve lo giuro — ً (@sofijadobrev) February 23, 2020

BELLA HADID CHE RIFIUTA UNA FOTO CON DAMANTE ALLA FASHION WEEK IO CREPO — marceo dei gay📸🍓 (@lovinatsu) February 23, 2020