Andrea Damante parla della De Lellis: “Soffro, mi ha lasciato…” – la risposta di Giulia

Spy Magazine ha pubblicato le prime parole dell’intervista fatta ad Andrea Damante. L’ex tronista e Giulia De Lellis negli ultimi mesi si erano riavvicinati, ma pare che lei l’abbia lasciato e che adesso frequenti Andrea Iannone.

“«Soffro per Giulia, ma provo a ricominciare», dice a “Spy” Andrea Damante. Dopo aver svelato per primo la passione esplosa tra Giulia De Lellis e il pilota Andrea Iannone e la conseguente rottura della influencer con Damante, “Spy” ha voluto sentire il dj 29enne, tradito e abbandonato, che racconta la sua versione dei fatti. «Giulia mi ha lasciato. C’è solo grande amarezza e dispiacere», confessa lui. «Questa volta so di non aver sbagliato non ho colpe». Il servizio completo da domani in edicola