Andrea Denver ripensa ad Adriana Volpe e fa un gesto d’istinto (VIDEO)

Il Grande Fratello nei giorni scorsi ha fatto avere ai ragazzi della casa una copia del calendario che i concorrenti hanno realizzato a febbraio. Andrea Denver appena ha avuto tra le mani il mese di Giugno ha stampato due baci sulla foto di Adriana Volpe. Ovviamente i fan dei due gieffini sono impazziti su Twitter.

Ma non è finita qui, perché ieri sera il bel modello veronese era in giardino con Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro e proprio il figlio di Eleonora Giorgia ha tirato in ballo la Volpe. La cotta di Denver per la Fox mi pare evidente e sono quasi convinto che se lei non fosse stata felicemente sposata sarebbe potuto nascere qualcosa.

Paola e Paolo che prendono in giro Denver 🤣 Paola: “tu il bagno però martedì sera te lo devi fare”

Paolo: “se l’è fatto con Adriana…”

Paola: “ah con Adriana c’è entratooo!”

Denver: “eh con Adriana DUE VOLTE”

