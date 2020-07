Andrea Denver svela perché non partecipa ai programmi di Barbara d’Urso

Andrea Denver non è uno allergico ai salotti televisivi (tant’è che la prossima settimana sarà ospite a Ogni Mattina da Adriana Volpe), eppure dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip non ha mai preso parte alle trasmissioni di Barbara d’Urso.

Intervistato da Il Vicolo delle News, il modello ha spiegato perché:

“Ho dei vincoli lavorativi che mi vietano di partecipare a certe trasmissioni, non ho nulla contro queste ma semplicemente al momento non possono far parte della mia quotidianità. Sono legato a determinate case di moda che non mi permettono di prendere parte a certi format televisivi, ho ricevuto tante proposte da essi anche in passato, però per questioni contrattuali lavorative, e anche per come sono fatto io, ho sempre declinato. Quando invece è arrivata la proposta del Grande Fratello Vip, come appunto ho detto prima, ho accettato perché mi aveva sempre incuriosito. Mi piace molto l’idea del concept di Pechino Express, è diverso dal semplice reality, sono uno che ama viaggiare, lo spirito di avventura e amo conoscere nuove culture. Pechino Express lo prenderei seriamente in considerazione”.