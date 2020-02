Andrea Denver reagisce alle frasi pesanti di Clizia: “Mi ha dato del pentito di mafia, sono cose gravi”

Poco prima della puntata di lunedì 24, Sara si è avvicinata ad Andrea Denver per chiedergli cosa pensasse dell’attacco che ha subito da Clizia Incorvaia. Il modello veronese ha detto di aver accettato le scuse della coinquilina, ma di ritenere comunque gravi le frasi che ha pronunciato. Secondo Denver sarebbero parole pensate, perché dette a quasi un giorno di distanza dalla nomination ricevuta e dal primo litigio.

“Ok, puoi rimanere delusa, ma è un gioco. Io non so se credere tanto alle sue scuse. Guarda caso è venuta da me dopo un po’ a dirmi proprio qualcosa sulle parole specifiche. Mi ha detto ‘scusa perché ti ho dato del pentito di mafia’. Lei ha avuto un accanimento violento contro di me. Poi calcola che so no parole dette 15 ore dopo la nomination, quindi pensate, non era uno sfogo impulsivo. Nonostante tutto mi piace avere una civile convivenza, un rapporto civile, non tolgo il saluto a nessuno. Siamo chiusi dentro 4 mura. Quelle cose però rimangono, mi hanno toccato anche se ho perdonato. Rimane l’amaro per quello che ha fatto, soprattutto perché nella mia nomination c’era zero cattiveria. Lei invece ha usato termini molto gravi. Insomma, sono state parole che sono state pesanti. Pensa che sia io che Paola le abbiamo detto che la cosa non è leggera. Ricordiamoci che le parole possono essere violenza”.