Andrea Denver distrutto per il ritiro di Adriana Volpe

Andrea Denver è quello che ha accusato maggiormente il colpo del ritiro – improvviso – di Adriana Volpe dal Grande Fratello Vip.

Poche ore fa, infatti, la conduttrice di Rai Due ha radunato i suoi compagni in giardino ed ha annunciato il suo imminente ritiro per ‘motivi personali’. Lo ha fatto in lacrime, abbracciata da tutti.

Oggi pomeriggio, giovedì 19 marzo 2020, Adriana Volpe ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 19, 2020

Queste le sue parole:

“Sicuramente andrà tutto bene, perché andrà tutto bene, ma io vi volevo salutare uno ad uno perché io devo veramente uscire adesso. Devo uscire perché il ruolo di mamma e di moglie… Ho delle cose che devo risolvere veramente importanti”.

Ovviamente tutti sono dispiaciuti per l’uscita di Adriana, ma come già scritto Andrea Denver da quando lei è uscita si è chiuso a riccio e non ha più rivolto parola a nessuno.