Andrea Denver e Paolo Ciavarro: doccia al Grande Fratello Vip (VIDEO)

Il Grande Fratello Vip è iniziato nel migliore dei modi ed il sito ufficiale della trasmissione ci ha regalato ben due video di due docce: quella di Paolo Ciavarro e quella del modello Andrea Denver (che ha però optato per la vasca).

Il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi si è fatto la doccia in costume con l’aiuto di Pago e Michele Cucuzza (che pedalavano per l’acqua calda), mentre Andrea Denver ha optato per una vasca rilassante colma di schiuma, per evitare di bagnarsi i capelli.

Paolo Ciavarro doccia al Grande Fratello Vip:

Andrea Denver bagno al Grande Fratello Vip:



Ecco un po’ di foto: