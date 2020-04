Andrea Denver mette in imbarazzo Adriana Volpe

Andrea Denver è stato il primo eliminato della finale del Grande Fratello Vip 4. Non appena il modello veronese è arrivato in studio, Alfonso Signorini ha aperto il collegamento con Adriana Volpe ed ha commentato lo sguardo del gieffino.

“Se tu vedessi in questo momento con che occhi ti guarda Andrea, ha proprio gli occhi da triglia, da mercato del pesce fresco”.

Adry Fox ha risposto in modo democristiano e non ha raccolto le insinuazioni del conduttore.

“Non sono gli occhi da triglia, ma occhi di una persona educata e molto gentile e che si è distinta all’interno della casa”.

Andrea però non ha perso tempo e nel salutare la sua ex coinquilina ha detto: “Sei bellissima come sempre”. Denver ha anche dichiarato che tra Adriana e Sara Soldati passerebbe la quarantena con la presentatrice.

Signorini ha mandato in onda le immagini di Denver che bacia la foto del calendario del GF Vip dove c’era lui con Adriana Volpe e il modello ha speso altre belle parole per l’amica: “Lei ha costituito davvero molto in questo mio percorso“. Ma ancora una volta l’ex gieffina ha schivato il colpo: “Sì, ma perché non parliamo della foto di luglio? In quell’immagine bellissima ci siamo io e Fernanda”.

Un palo dietro l’altro per Denver, che si è preso una bella cotta per la bravissima conduttrice.

Adriana Volpe e Andrea Denver, il video della finale.

Denver arriva in studio dopo la sua eliminazione… il bentornato “alla vita di tutti i giorni” arriva direttamente da Antonella. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/6cC6FQin87 — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 8, 2020

Nella vita, trovatevi qualcuno che vi guardi come Andrea Denver guarda Adriana Volpe.#GFVIP pic.twitter.com/mA7NQswCPG — auro|baci stellari (@darveyfeels_) April 8, 2020