Andrea Denver ha dato due di picche a Madonna: “Mi ha fatto battute ma non ho mai voluto approfondire, non è il mio genere di donna”

Andrea Denver è tornato a parlare di Madonna. Questa volta lo ha fatto fra le pagine di Nuovo Tv non risparmiandosi una frecciatina pungente nei confronti della popstar, etichettata dall’ex gieffino come una “donna troppo grande”.

“Tra me e Madonna non c’è mai stata l’occasione di valutare se potessimo spingerci oltre la semplice amicizia. Lei mi ha fatto una serie di battute sull’argomento e ha mandato messaggi in cui si poteva leggere un interesse nei miei confronti ma non ho mai voluto approfondire. Non ci ho mai pensato perché lei non è il mio genere di donna, per via della sua età. Secondo me in una coppia è bello essere quasi coetanei perché così si ha la possibilità di crescere insieme. Però rispetto chi sostiene che in amore l’età non conta”.