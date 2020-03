Andrea Denver pensa ancora ad Adriana Volpe: “Bellissima donna”

Uscita di casa circa una settimana fa a causa di un grave lutto che l’ha colpita, Adriana Volpe è sempre nei pensieri di Andrea Denver che proprio ieri – guardando una sua foto – ha esclamato con Patrick Ray Pugliese: “Adriana è proprio una bellissima donna, spero stia bene“.

Andrea Denver aveva sentito la mancanza di Adriana Volpe già poche ore dopo la sua uscita, isolandosi dal gruppo e non partecipando alle attività quotidiane.

Sono in molti, infatti, a credere che il bel modello si sia preso una cotta per la Volpe nonostante lei sia felicemente sposata e lui abbia da anni una fidanzata, Anna Wolf, che via Chi ha commentato il rapporto di lui con Adriana:

“Gli atteggiamenti, gli sguardi e i giochi di parole con Adriana Volpe non mi danno fastidio.Fanno parte del gioco. Io conosco Andrea. Forse voi no. E poi, mi scusi, ma Adriana non è sposata (sorride, ndr)? Lui in questo momento non si sta divertendo, anzi, è giù di morale. Io e la sua famiglia lo conosciamo bene. Sappiamo che non è il vero Andrea perché ha un po’ perso il sorriso. E questo mi fa male”.

Adriana Volpe tornerà in casa domani sera con un video messaggio.

Avrà parole dolci anche per Andrea?