Andrea Denver scoppia a piangere nella notte per colpa di Clizia Incorvaia (VIDEO)

Andrea Denver nella notte è scoppiato a piangere al Grande Fratello Vip. La colpa sarebbe di Clizia Incorvaia che non gli avrebbe perdonato la nomination: per colpa sua, infatti, è finita al televoto insieme ad Andrea Montovoli, Antonella Elia e Paola Di Benedetto.

Denver (o Dallas, come l’ha chiamato Valeria Marini), durante la puntata ha nominato Clizia Incorvaia con la motivazione “che tanto non sarebbe mai andata in nomination”, ma a quanto pare ha fatto male i conti perché – complice la votazione di Aristide Malnati – l’ex di Sarcina è finita al televoto.

Quando Denver ha chiesto un chiarimento con Clizia, però, quest’ultima l’ha cacciato in malo modo.

CLIZIA SEI INCOMMENTABILE, ORA NON TI VA BENE LA NOMINATION DI DENVER MA È LA STESSA SCUSA CHE USAVI CON PATRICK FUORIIII #GFVIP pic.twitter.com/kdoBQzLUOb — Lavinia🤪 (@judielovee) February 22, 2020

Denver a questo punto è scoppiato a piangere in piscina e poco dopo, confidandosi con Adriana Volpe, ha detto:

“Quando ho sentito il suo nome [Clizia al televoto, ndr] mi si è gelato il sangue, credevo di aver dato un voto a vuoto. Avevo chiesto a Paola chi non avesse ricevuto nessuna nomination nella stanza delle nomination pubbliche e mi aveva detto Clizia. Così l’ho votata sapendo che nessun altro l’avrebbe fatto, non pensavo che finisse in nomination”.

E ancora: