Andrea Iannone rompe il silenzio dopo l’addio di Giulia De Lellis

Ormai la storia tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è morta e sepolta, ma la causa della rottura non è chiara. Secondo gli amici del pilota, l’influencer non sarebbe rimasta accanto al compagno nel momento della squalifica per doping, mentre stando a quello che si legge su alcuni settimanali di gossip ci sarebbe un tradimento di lui alla base di tutto. Oggi Andrea si è sfogato su Instagram ed ha risposto alle domande dei follower, che gli hanno chiesto come sta ora dopo tutto quello che è successo.

“Come sto adesso? Sto bene. Vivere momenti difficili è una fortuna perché ci mettono nella condizione di capire il nostro valore e la forza che abbiamo. Oggi, più che mai, sto bene. Il vero cambiamento che ho realizzato è la conquista del mio equilibro. L’ultimo periodo è stato difficile, ma adesso sono felice perché capito la strada giusta per me. Senza sofferenza non si arriva alla vera maturazione. Poche volte mi sono sentito bene come in questo momento. Ho lavorato tanto su me stesso e avevo bisogno che certe cose capitassero. Non credo al caso, ma alla forza di volontà. All’Andrea di ieri direi di non perdere mai la forza di rialzarsi e di riprovare. C’è sempre un motivo per cui vale la pena lottare. Se vuoi il sole, sii solare”.

Amen.



Andrea Damante e l’ironia su Andrea Iannone.

“Chi si mette con Iannone si rimette con l’ex dite? Per adesso direi che casualità è sempre andata così. Le ragazze che vogliono tornare con il proprio ex dovrebbero farsi dare una bottarella da Andrea Iannone? Oddio, ci potrebbe stare, bisogna vedere se Andrea è d’accordo”.

Come mai tutte quelle che si mettono con #Iannone poi tornano di corsa dal proprio ex? #damellis pic.twitter.com/KQLPRp4maf — BANZAI 🇯🇵🇮🇹 万歳 🔴⚫️ (@cicciotirapani) April 18, 2020