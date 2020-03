Andrea Iannone commenta l’addio alla sua ex Giulia De Lellis e le manda una frecciatina

La rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone ormai è ufficiale. La settimana scorsa la vulcanologa aveva risposto così alle continue domande delle sue bimbe:

“Ragazzi se sono tre settimane che sono sola, evito l’argomento, faccio altro, vi faccio intelligenti nel capire la situazione. Si dice ‘a buon intenditor poco parole’, non mi piace ogni volta dare delle spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale. Anche perché è un momento in cui non mi sembra tanto carino parlare di queste cose”.

Oggi in una diretta con Max Biaggi anche Andrea Iannone ha lasciato intendere di non aver più rapporti con Giuliona. Dopo centinaia di domande sulla De Lellis, il pilota ha risposto con una frecciatina trash.

“Ragazzi Giulia starà scrivendo un nuovo libro. Comunque non so dove sia”.

Dobbiamo quindi aspettarci Le Corna Stanno Bene su Tutto, parte 2′.



Andrea Iannone e la shade a Giulia De Lellis.

Dietro a questo addio ci sono delle corna?

“Pare che Andrea Iannone non abbia paura del coronavirus: è stato avvistato con l’atomica bionda mariana yushchak (nota nel 2015 per alcune cronache ”olgettine”) in un locale milanese, La Bullona. – si legge su Dagospia – Questa cosa spiegherebbe l’allontanamento della fidanzata Giulia De Lellis”.