Andrea Iannone conferma l’addio a Giulia De Lellis: “Non era amore vero”

Qualche giorno fa Andrea Iannone ha pubblicato un lungo post in cui ha parlato tra le righe della rottura con Giulia De Lellis. Oggi però è arrivata la conferma. Il pilota ha risposto alle domande dei fan, ha detto di essere in quarantena con la sua famiglia ed ha aggiunto che l’amore vero arriva al momento giusto e che questo non era il suo momento giusto.

“Sono con mia madre, mio fratello e il mio angelo custode, mio padre. Passo la metà della giornata nel mio garage con le mie moto. Mai sentito meno solo, ho tutto ciò di cui ho bisogno. Sto bene. Vivere momenti difficili è una fortuna perché ci mettono nella condizione di capire il nostro valore e la forza che abbiamo. Oggi più che mai sto bene. L’amore? Il segreto è trovare la persona giusta con la quale condividere tutto. Non è facile e spesso non è sempre… l’amore vero arriva al momento giusto e se non è arrivato, non è il momento giusto “.

Intanto Giuliona pare stia facendo la quarantena con il suo non più ex, Andrea Damante.

“NON SONO ARRABBIATO.

Siamo ciò che siamo in grado di sopportare.

Confesso che questo non è certo un momento facile: insieme alle vicende che tutto il Paese sta vivendo e sopportando il 2020 mi ha presentato tanti cambiamenti e situazioni difficili da affrontare.

Non ho visto il cambiamento come un limite ma un’opportunità, per osservare e misurare, se stessi e gli altri.

Oggi non sono arrabbiato, anzi, mi sento felice.

Per voi: ricevo migliaia di messaggi ogni giorno.

Gente che mi sostiene,

In quest’ultimo periodo ho misurato me stesso ma anche tutti quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi.

Affrontare il cambiamento non fa paura sapendo che siamo insieme.

Affrontare tutto questo non fa paura a chi sa che ne uscirà a testa alta, comunque vada.

– Il mio vuole essere un messaggio anche per tutti voi: amate la vostra routine e chi ne fa parte, perché è su di loro che potrete costruire il vostro impero.

Il mio consiglio? Iniziate!”