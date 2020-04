Andrea Iannone a casa di Giulia De Lellis prima della quarantena, ma lei sceglie Damante: ecco cosa è successo

Con le foto di Giulia De Lellis e Andre Damante pubblicate dal settimanale Chi ormai non ci sono più dubbi sulla loro reunion. I due stanno passando la quarantena insieme, quello che però non è chiaro è come sia finita la storia tra la vulcanologa e Andrea Iannone. A svelare questo mistero c’ha pensato Chi, che ha raccontato anche di una corsa del pilota per provare a riconquistare Giuliona, che però aveva già preso la sua decisione.

“Lo scorso 15 gennaio Giulia De Lellis ha festeggiato il suo compleanno a Milano unendo la sua famiglia e quella di Andrea Iannone, il suo fidanzato. Poco tempo dopo però, durante una sfilata di moda a Milano, la De Lellis è stata sorpresa senza il pilota di MotoGp. Accanto a lei c’era Andrea Damante, che fino a quel momento era fidanzato con la modella Claudia Coppola (dopo aver collezionato una serie di flirt, tra cui uno con la “Bonas” di Avanti un altro Sara Croce). Quella serata, quell’incontro, segnano un punto cruciale per le vite dei “Damellis”, una delle coppie più amate dal pubblico prima che Giulia mettesse nero su bianco in un bestseller i tradimenti di Andrea: più di uno, anche con un’amica in comune “famosa”. Lo stesso Damante, a Verissimo da Silvia Toffanin, ha ammesso i suoi errori. Così Giulia è volata prima tra le braccia del cantante Irama (ma è stato un fuoco di paglia), fino a quando è partito all’attacco Andrea Iannone, fresco di “licenziamento” dal cuore di Belen Rodriguez. E Damante è passato da una storia all’altra senza mai fermarsi perché il suo cuore, nonostante gli sbagli, apparteneva e appartiene a Giulia. L’incombere dell’emergenza coronavirus in Italia ha portato Giulia alla scelta estrema: prendere una casa vicino alla sua famiglia e, soprattutto, riprendere in mano la sua vita. Il gossip rincara la dose raccontando di una serata, durante la quale Iannone sarebbe stato sorpreso insieme con una modella bionda. Però il pilota non demorde e, poco prima che inizi il periodo di quarantena, tenta l’ultimo affondo e si presenta da Giulia e dalla sua famiglia. È tardi. La De Lellis è già lontana. L’ultimo tentativo per riconquistarla da parte di Iannone va a vuoto perché Giulia, nel frattempo, ha già deciso come riempire la sua vita. La risposta è nel sorriso di Andrea Damante che in poche ore, e dopo l’addio al motociclista, raggiunge Giulia e torna a casa con lei”.

Intanto Giulia De Lellis non si nasconde più e parla addirittura nelle storie di Damante…