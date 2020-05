Andrea Iannone fa una bruttissima figura in pubblico: le foto

Andrea Iannone torna a far parlare di sé e questa volta però non c’entra nulla la sua storia finita con Giulia De Lellis, ma un motivo più serio. L’ex fidanzato della vulcanologa è stato beccato dai fotografi del settimanale Nuovo fuori da un supermarket di Milano. Fin qui nulla di male, ma il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha accusato il pilota di motociclismo di aver parcheggiato la sua macchina in una zona riservata agli invalidi e di aver gettato a terra i guanti in lattice che indossava.

“Il pilota è stato seguito dai fotografi mentre si recava a fare acquisti in un mini market del capoluogo lombardo. Andrea Iannone avrebbe prima parcheggiato il suo suv in una zona riservata agli invalidi e una volta sceso dalla vettura ha indossato guanti in lattice e una mascherina con valvola. – si legge su Il Giornale – Una volta uscito dall’esercizio commerciale con la spesa, però, Andrea Iannone avrebbe compiuto un gesto incivile, gettando a terra i guanti monouso (appena utilizzati) un attimo prima di salire a bordo della sua auto. A immortalare il brutto gesto i fotografi, che lo avevano seguito”.

Che dire…



Andrea Iannone: le foto pubblicate da Nuovo.