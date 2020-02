Andrea Iannone e Giulia De Lellis non si fanno vedere più insieme sui social: svelato il motivo

Andrea Iannone è risultato positivo anche all’ultimo test antidoping, ma comunque il motociclista si dichiara innocente e pulito.

“Pensavo di stare in un film di cui sono protagonista involontario: per essere uno sportivo che ha fatto tanti sacrifici è un trauma. Non uso integratori, solo Supradyn o Polase. Se sei a posto con la tua coscienza possono marchiarti di quello che vogliono. Di marchi addosso non me ne sento”.

In queste settimane però lo sportivo e Giulia De Lellis non si fanno più vedere insieme sui social e in molti hanno pensato ad un allontanamento tra i due. La realtà però sarebbe un’altra, secondo il settimanale Chi Iannone avrebbe chiesto alla fidanzata di non condividere più loro foto sui social. Questo stop è dovuto al fatto che alcuni scatti pubblicati su Instagram sarebbero stati usati nel processo, per sottolineare il cambiamento fisico di Andrea.

“Nell’attesa di capire quale sarà il suo futuro, Andrea Iannone, indagato per doping, ha imposto uno stop social alla fidanzata Giulia De Lellis che non pubblicherà più stories d’amore con lui con la stessa frequenza con cui lo faceva prima del caos. Durante il processo proprio le fotografie su Instagram, che dimostrano il cambiamento fisico del motociclista, sono state oggetto di discussione.”

Il mistero è risolto, non si tratta di una rottura tra Giuliona la vulcanologa e il pilota.

NO ASPETTATE UN MOMENTO COSA VUOL DIRE #IANNONE SOSPESO PER DOPING. pic.twitter.com/UVmkNU6OEP — WarmnessOnTheSoul (@La_Pome) December 17, 2019